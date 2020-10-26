Популярность электромобилей во многих странах мира постепенно растет, однако одной из главных проблем расширения автопарка электрокаров остается их высокая цена: из-за дороговизны производства батарей электромобили стоят существенно дороже аналогичных машин с двигателями внутреннего сгорания. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться.

Согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС, пишет The Guardian. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары, пишет журнал "За рулем". Росту продаж электромобилей должны поспособствовать и ограничения на продажи машин с ДВС, которые планируют вводить правительства целого ряда стран.

"Осталось не так много причин покупать автомобили с ДВС после 2025 года. Снижение стоимости аккумуляторов не только послужит последним гвоздем в крышку гроба для автомобилей с ДВС, но и устранит финансовые проблемы гибридных автомобилей", - считает аналитик UBS Тим Буш.

Напомним, в начале сентября Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по электропарку - Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) - заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.

В конце сентября глава компании Tesla Илон Маск рассказал о перспективных батареях и планах компании выпустить недорогой электромобиль за 25 тыс. долларов. Однако на реализацию этих планов у Tesla уйдет несколько лет.