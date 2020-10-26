www.kia.ru Kia показала обновленный хэтчбек X-Line для России

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Российское представительство компании Kia показало обновленный хэтчбек Kia Rio X-Line. Дизайн этой модели был изменен вслед за дизайном седана Rio, а название изменилось на Rio X. Об этом сообщается на сайте компании.

"Rio X был разработан специально для России с учетом обратной связи от экспертов и российских автовладельцев. Если на стадии запуска модели в конце 2017 года, доля версии X line в структуре продаж Rio ожидалась на уровне 30%, то в 2020 году на кросс-хэтчбек приходится уже 50% от всех проданных Rio", - отмечается в сообщении.

Как и недавно обновленный седан Rio, Rio X получил ряд обновлений дизайна, которые сделали его облик более агрессивным. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Доработке подверглись также элементы в задней части: бампер был дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди.

От седана кросс-хэтчбек отличается накладками из неокрашенного пластика и увеличенным со 160 до 195 миллиметров дорожным просветом. Гамма двигателей Rio после обновления не изменилась и по-прежнему включает "атмосферники" объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 123 силы соответственно), которые можно сочетать с шестиступенчатой механической коробкой или "автоматом" с таким же количеством передач, напоминает Motor.ru.

Kia представила обновленный хэтчбек Rio X-Line. Он носит имя Rio X. pic.twitter.com/TH5reA15XE— 12_white (@mikky_nn) October 26, 2020

Информацию о комплектациях и ценах Kia Rio X на российском рынке в компании пообещали обнародовать позднее.

Отметим, что причиной изменения названия модели мог стать конфликт, связанный с правами на товарный знак XLine. В середине октября Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанного банкротом индивидуального предпринимателя из Ростова-на-Дону Олега Ивуса, требовавшего взыскать почти 91 млрд рублей с автопроизводителей Kia и Hyundai. Истец требовал от компаний компенсацию за нарушение прав на принадлежащий ему в России товарный знак XLine, под которым в России продаются некоторые версии моделей Kia.

Как следует из документов Роспатента, товарный знак XLine Ивус зарегистрировал на свое имя в 2015 году с приоритетом от 2013 года. Он распространяется на несколько классов товаров и услуг, в том числе на колеса и шины для автотранспортных средств, ремонт и техобслуживание автомобилей. Продажи Kia Rio X-Line стартовали в России в 2017 году, а годом позже на рынок вышла модель Picanto X-Line.

В 2019 году Kia Motors попыталась лишить Ивуса прав на бренд XLine. Тогда иск компании рассматривался в рамках дела о банкротстве предпринимателя, но суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что лишение должника прав на товарный знак нарушит интересы его кредиторов, поскольку за счет его реализации могут быть погашены обязательства Ивуса.