Лука де Мео

Renault

Французская компания Renault приняла решение отказать от разработки нового поколения дизельных двигателей. Об этом сообщил акционерам генеральный директор Renault Лука де Мео.

Как пишет Automotive News , вместо этого автопроизводитель сосредоточится на создании электромобилей. При этом нынешнее поколение дизельных двигателей Renault будет доработано, чтобы отвечать более строгим экологическим стандартам, которые планируют ввести власти Евросоюза.

Отметим, что ранее немецкая компания Audi объявила о решении прекратить разработку бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. Предполагается, что последним "большим" классическим двигателем Audi станет знаменитый шестилитровый бензиновый агрегат W12. Им оснастят самую роскошную версию флагманского седана A8, которую будут выпускать под возрожденной маркой Horch. С завершением жизненного цикла модели применение этого мотора окончательно прекратится. Кроме того, немцы перестанут использовать агрегат V10, который сейчас устанавливают на суперкар Audi R8 и соплатформенную модель Lamborghini Huracan.

В ближайшие 10-15 лет Audi, как и многие другие автопроизводители, откажется от производства машин с ДВС, а затем и гибридов. В итоге Audi полностью перейдет на выпуск электромобилей.

Напомним, власти ЕС и отдельных европейских стран намерены добиться существенного снижения вредных выбросов в атмосферу в ближайшие годы. Важным пунктом таких планов является запрет на продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Так, правительство Великобритании в ноябре прошлого года приняло решение ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, в стране можно будет продавать до 2035 года.

Лидером по переходу на электрокары и гибриды среди европейских стран является Норвегия, где в прошлом году почти 75% продаж новых машин пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%).