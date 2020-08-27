Компания Porsche представила обновленное семейство Panamera. Приобрести эту модель можно будет в кузовах лифтбэк и универсал. Также клиентам предложат длиннобазную модификацию Executive.

Внешность автомобиля подверглась легкой корректировке - рестайлинговый Panamera отличают увеличенные воздухозаборники в переднем бампере, новые фонари и соединяющая их тонкая светодиодная полоса с измененным контуром. Для модели на выбор предлагается десять вариантов колесных дисков размерностью 20 и 21 дюйм. Кроме этого, Porsche обновила мультимедийную систему Panamera - теперь она поддерживает Apple CarPlay и лучше понимает голосовые команды. Система удержания в полосе теперь входит в список стандартного оснащения, пишет издание Motor.ru.

Главные изменения коснулись моторной гаммы и линейки модификаций Panamera. Теперь автомобиль предлагается в топовой версии Turbo S, которая оснащается улучшенным 4,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 630 лошадиных сил. Panamera Turbo S разгоняется до 100 километров в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость этой версии составляет 315 километров в час. Также версия Turbo S получила трехкамерную пневмоподвеску и систему подавления кренов кузова.

Версия Panamera GTS получила доработанный V8 битурбо, мощность которого выросла до 480 лошадиных сил, а базовые версии Panamera и Panamera 4 по-прежнему оснащаются 2,9-литровым двигателем V6 мощностью 330 лошадиных сил. Кроме того, в линейке появилась гибридная версия Panamera 4S E-Hybrid, которая оснащается электромотором мощность 136 лошадиных сил и бензиновой турбошестеркой мощностью 440 лошадиных сил, пишет РБК.

Заказать Porsche Panamera 2021 модельного года в Европе можно уже сейчас, а в продаже автомобиль появится в октябре. В Германии цена на обновленную модель стартует от 91,3 тыс. евро. О сроках выхода модели на российский рынок, пока не сообщается.

Напомним, в середине августа стало известно, что обновленный лифтбек Porsche Panamera установил новый рекорд на "Северной петле" знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг среди представительских автомобилей. Находившийся за рулем прототипа, близкого к серийной версии, тест-пилот Ларс Керн преодолел 20,6-километровую трассу за 7 минут 29,81 секунды. Прежний рекорд составлял 7 минут 30,11 секунды и принадлежал Mercedes-AMG GT 63 S.