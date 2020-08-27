Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу 21-летнего Романа Амелина в рамках первого в России уголовного дела о торговле аккаунтами в сервисе каршеринга. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Роман Амелин (до 2019 года Роман Хафизов) обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК РФ, а именно в том, что, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода от реализации учетных записей, созданных с использованием персональных данных неосведомленных физических лиц в системе аренды транспортных средств сервиса "Делимобиль", позволяющих осуществлять доступ ко временному владению и пользованию транспортными средствами сервиса без надлежащей, достоверной регистрации в системе и подтверждения личности, умышленно осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Амелин, получив из неустановленных источников персональные данные физических лиц (паспорт, права, фото), создавал учетные записи в сервисе и продавал их за 2,5 тыс. рублей. В общей сложности он создал и продал не менее 10 аккаунтов.

В ходе рассмотрения дела в суде Амелин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также молодой человек перевел 10 тыс. рублей в благотворительный фонд и заявил ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа. В итоге суд удовлетворил это ходатайство и назначил Амелину штраф в 50 тыс. рублей.

Как напоминает "Фонтанка", Амелина задержали и отправили под домашний арест в марте этого года. Предполагалось, что данные реальных водителей Амелин покупал в Сети, куда они попадали из баз микрофинансовых организаций.