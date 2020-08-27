Организаторы конкурса "Всемирный автомобиль года" (World Car of the Year, WCOTY) огласили предварительный список автомобилей для участия в конкурсе в этом году. Пока что в него вошли 24 модели. Итоговый список из трех финалистов будет объявлен весной 2021 года, а затем жюри, в которое входят 90 автомобильных журналистов из 29 стран, определит победителей в главной и дополнительных номинациях. Предполагается, что итоги конкурса подведут в конце марта.

Как пишет РБК, треть списка претендентов составили автомобили европейских марок. Это BMW 2-Series Gran Coupe, BMW 4-Series, Audi A3, Mercedes-Benz GLA, Volkswagen ID.4, Skoda Octavia, Citroen C4 и Seat Leon. Еще столько же машин в списке представляют Японию (Honda Jazz, Honda-e, Mazda MX-30, Nissan X-Trail, Toyota Highlander, Toyota Sienna, Toyota Venza и Toyota Yaris). Также в список вошли семь моделей южнокорейских компаний (Hyundai Elantra, Hyundai i10, Hyundai i20, Genesis G80, Kia K5, Kia Sonet и Kia Sorento). Всего одна модель представляет США (Ford Kuga).

Как отмечает Motor.ru, финальный вариант списка моделей, претендующих на почетную награду, должен быть сформирован к декабрю. В него еще могут включить модели, которые пока не были официально представлены производителями. Например к ним относится, Mercedes-Benz S-Class нового поколения, премьера которого запланирована на сентябрь.

Напомним, в этом году на победу в главной номинации WCOTY претендовали Kia Telluride, а также Mazda3 и Mazda CX-30. В итоге победа досталась кроссоверу Telluride, который был представлен в 2019 году на автосалоне в Детройте.

Победителем конкурса в номинации "Городской автомобиль" стал электрокар Kia Soul EV, призы в номинациях "Роскошный автомобиль" и "Спортивный автомобиль" получил электромобиль Porsche Taycan, а награда за лучший дизайн досталась седану Mazda3. Таким образом, из пяти призов два получил электрический Porsche Taycan, два - автомобили Kia и один - автомобиль Mazda. Также стоит отметить, что в трех случаях из пяти победу одержали электромобили.