Госдума одобрила повышение штрафов за нарушение техники безопасности при эксплуатации тракторов

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Госдума 27 января одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении административных штрафов за нарушение правил безопасности при эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов.

Текущая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) гласит, что штраф за такое нарушние для граждан составляет от 100 до 300 рублей. Кроме того, нарушение правил, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, может повлечь лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. Штрафы для должностных лиц составляют от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Одобренные депутатами поправки предполагают повышение штрафов для граждан и должностных лиц до 0,5-1 тыс. рублей и 3-5 тыс. рублей соответственно. Наказание в виде лишения прав законопроект оставляет неизменным, передает ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года ГИБДД Москвы начала штрафовать водителей за разговоры по телефону за рулем и за непристегнутый ремень безопасности. Выявлять такие нарушения пока что могут несколько дорожных камер в Москве c модулем "Безопасность" и алгоритмом распознавания ремней и телефонов, прошедшим обучение на массиве снимков. Такие камеры установлены на ТТК (Внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5), Садовом кольце (внутренняя сторона, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.), Северо-Восточной хорде (д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца и напротив дома 23 по Окружному проезду), Мичуринском проспекте (в районе д. 80), Звенигородском шоссе (у д. 9 по 3-му Силикатному проезду), Проектируемом проезде 7031 (ООТ "Летово", Сосенское поселение) и на проспекте Вернадского (д. 7 по направлению в центр).

При назначении штрафа результаты работы нейросети перепроверяет техник Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сверяя номер машины, марку и модель, после чего материал отправляется в 4-й отдел ГИБДД на Садовой-Самотечной улице. Там постановления перепроверяют инспекторы и затем отправляют адресатам.

Штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый ремень - 1 тыс. рублей.