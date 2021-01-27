27 января в подмосковном Долгопрудном седан Mercedes-Benz пробил стену на четвертом этаже многоуровневой парковки и опасно завис над землей.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел утром на проспекте Ракетостроителей. По данным СМИ за рулем автомобиля находилась женщина, которая не справилась с управлением.
Серьезных повреждений кузова машина, судя по видеозаписи, не получила. Сама хозяйка автомобиля также не пострадала, пишет РБК. Через некоторое время машину удалось вернуть на парковку.
Напомним, в начале января в Московской области автобус врезался в частный дом. Инцидент произошел в поселке Обухово, расположенном недалеко от Ногинска. В аварии пострадал водитель, а пассажиров в салоне в этот момент не было. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в аварию попал автобус, принадлежащий частной компании, а не рейсовый.