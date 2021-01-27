27 января в подмосковном Долгопрудном седан Mercedes-Benz пробил стену на четвертом этаже многоуровневой парковки и опасно завис над землей.

Как сообщает Telegram-канал Baza , инцидент произошел утром на проспекте Ракетостроителей. По данным СМИ за рулем автомобиля находилась женщина, которая не справилась с управлением.

Серьезных повреждений кузова машина, судя по видеозаписи, не получила. Сама хозяйка автомобиля также не пострадала, пишет РБК . Через некоторое время машину удалось вернуть на парковку.