Компания Opel до конца первого квартала текущего года начнет продавать в России обновленную версию кроссовера Crossland, а комплектации и цены автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского представительства немецкого бренда.

Рестайлинговая версия Opel Crossland была представлена осенью прошлого года. Кроссовер, построенный на платформе Peugeot 2008 первого поколения, получил новый фирменный стиль Vizor, характерной деталью которого являются объединенные под хромированным кантом в единую деталь светодиодные фары и фальшрадиаторная решетка, пишет Motor.ru . В салоне кроссовера устанавливаются новые сиденья с регулировками в 14 направлениях и проекционный дисплей, а оснащение включает панорамную камеру заднего вида, систему контроля усталости водителя и систему аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Информацию о моторах для Crossland в России в Opel пока не раскрывают, но предполагается, что линейка двигателей не изменится и по-прежнему будет включать 1,2-литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 82 лошадиные силы, а также два турбомотора такого же объема мощностью 108 и 130 лошадиных сил. Двигатели будут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или "автоматом" такого же диапазона.