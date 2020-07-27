На российскую среднюю зарплату в настоящее время можно купить 924,9 литра бензина Аи-95. По этому показателю Россия заняла 20-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Всего в рейтинг вошли 32 страны. На первой строчки находится Люксембург, где средняя зарплата позволяет купить 3267,6 литра топлива. Далее следуют Норвегия (2646,5 литра), Австрия (2575,9 литра), Ирландия (2437,8 литра), Великобритания (2382,2 литра), Дания (2129,8 литра), Германия (2047,5 литра), Швеция (2023,9 литра), Нидерланды (1991,3 литра) и Бельгия (1957 литров)

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

На российскую среднюю зарплату в настоящее время можно купить 924,9 литра бензина Аи-95. По этому показателю Россия заняла 20-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина, составленном РИА "Новости".

Всего в рейтинг вошли 32 страны. На первой строчки находится Люксембург, где средняя зарплата позволяет купить 3267,6 литра топлива. Далее следуют Норвегия (2646,5 литра), Австрия (2575,9 литра), Ирландия (2437,8 литра), Великобритания (2382,2 литра), Дания (2129,8 литра), Германия (2047,5 литра), Швеция (2023,9 литра), Нидерланды (1991,3 литра) и Бельгия (1957 литров). Свыше 1 тыс. литров бензина на среднюю зарплату также можно купить в Финляндии, на Кипре, во Франции, в Испании, Италии, Словении и Эстонии.

Замыкают этот рейтинг Португалия (825,9 литра), Хорватия (719 литров), Литва (716,8 литра), Словакия (715,8 литра), Болгария (699,1 литра), Румыния (692 литра), Латвия (685,9 литра), Венгрия (671,1 литра), Белоруссия (600,2 литра) и Украина (395,1 литра).

При этом стоит отметить, что практически во всех странах Европы цены на бензин по сравнению с началом года заметно снизились. Рост цен был зафиксирован только в России, Белоруссии и Казахстане.

Напомним, на прошлой неделе в Росстандарте сообщили о завершении работы национальным стандартом ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия", который устанавливает требования к колонкам при отпуске бензина и дизельного топлива на АЗС. Стандарт должен вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Разработка документа является частью утвержденного ранее комплекса мер по борьбе с недоливом топлива. Новый ГОСТ призван защитить интересы потребителей и исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Среди прочего стандарт гласит, что колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем колонки.