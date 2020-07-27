Китайский сервис такси DiDi официально объявил о выходе на российский рынок. В компании сообщили TJ о скором начале работы в Казани, подтвердив слухи, появившиеся в середине июля.

Точная дата запуска сервиса пока не называется, но с 27 июля водители и таксопарки могут скачать приложение DiDi в Google Play и зарегистрироваться в нем. В период запуска сервиса комиссия для них составит 5%. На первом этапе сервис DiDi будет доступен жителям и гостям Казани только через мобильное приложение. Ранее сообщалось, что после Казани агрегатор может начать работу в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

"Огромный экономический потенциал и проактивная политика в отношении инноваций в России, в частности в Татарстане, обеспечивают идеальные условия для создания новых технологий и услуг для удовлетворения высокого локального спроса на перевозки", - заявили в компании.

Агрегатор такси DiDi принадлежит китайской компании Didi Chuxing. О планах сервиса выйти на российский рынок впервые стало известно в 2017 году. Об этом тогда сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016 года РФПИ вложился в Didi Chuxing, но сумма инвестиций не уточнялась.

В декабре прошлого года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России (ООО "Диди Мобилити Рус"), а в начале этого года сообщалось, что компания DiDi начала поиски главы и других сотрудников офиса в России. В июне в магазине приложений Google Play появилось приложение DiDi для водителей, но в отзывах отмечалось, что программа не работает, а только собирает контактные данные.

"Мы считаем, что конкуренция - отличный драйвер развития всей отрасли", - заявил ранее исполнительный директор сервиса "Ситимобил" Виталий Бедарев. По его мнению, появление в Россию международного игрока потребует от компании более усердной работы над улучшением своего сервиса, что положительно скажется на пассажирах, водителях и таксопарках.