Pixinooo / DepositPhotos Renault в рамках эксперимента раздаст электромобили жителям крохотного городка в Пиренеях

Pixinooo / DepositPhotos

Компания Renault проведет эксперимент, в рамках которого планируется подтвердить возможность массового перехода людей на экологически чистые автомобили без создания каких-либо неудобств с точки зрения их повседневной эксплуатации.

В рамках этого эксперимента автопроизводитель раздаст жителям коммуны Аппи, расположенной в Пиренеях, компактные электромобили Renault Zoe. Находящийся на юге Франции городок считается самым изолированным населенным пунктом страны, а его население, по данным на 2017 год, составляло всего 24 человека, пишет издание Motor.ru.

Помимо электрокаров, жители Аппи получат специальные зарядные устройства для дома. Кроме того, в городе будет установлена станция быстрой зарядки - за полчаса она позволит зарядить батарею Zoe до уровня, позволяющего проехать 145 километров. В ходе эксперимента владельцы машин должны будут делиться своими впечатлениями, а компания сможет использовать полученный опыт для улучшения своих электрокаров.

Хэтчбек Renault Zoe выпускается в версиях с электромоторами мощностью 108 и 135 лошадиных сил. Батарея емкостью 52 киловатт-часа обеспечивает Renault Zoe запас ход до 390 километров. Электромобиль пользуется большой популярностью, а различные льготы позволяют купить его по сравнительно доступной цене.

Напомним, европейским лидером по переходу на электромобили является Норвегия. По итогам первого полугодия в этой стране на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка.

Лидером норвежского рынке в январе-июне стал электрический кроссовер Audi e-tron (5618 проданных машин), а далее идут Volkswagen e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 машин), Mitsubishi Outlander PHEV (1864 машины), Tesla Model 3 (1795 машин), Renault Zoe (1486 машин), Skoda Octavia (1357 машин, единственная модель в топ-10 с обычным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).