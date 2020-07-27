27 июля в России вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса, в которой была изменена статья о незаконном предпринимательстве (ст. 171)

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Теперь к такой деятельности отнесена работа операторов техосмотра без аккредитации, если "это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству"

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

27 июля в России вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса, в которой была изменена статья о незаконном предпринимательстве (ст. 171). Теперь к такой деятельности отнесена работа операторов техосмотра без аккредитации, если "это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству".

Напомним, Госдума 31 марта сразу в трех чтениях одобрила предложенные Минэкономики поправки в закон о техосмотре (ТО). Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня этого года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Этот закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ЕАИСТО, оператором которой является ГИБДД. Детали этих процедур теперь прописаны приказе Минтранса.

Сопутствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) вводят штраф в 2 тыс. рублей за управление автомобилем без ТО и наказания для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей. Единственный закон, срок вступления в силу которого не перенесли, - это изменения в ст. 171 УК РФ, пишет "Коммерсант". По новой статье операторам ТО грозят штрафы до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

"Изменения в УК РФ позволят более активно реагировать на нарушения правоохранительным органам. Насколько эффективно будет работать новелла, покажет практика. Такие изменения нужны в том числе для достижения целей в рамках большой реформы ТО", - считает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

В свою очередь замдиректора томского оператора ТО "Техэксперт" Максим Сухушин заявил, что многие операторы ждут вступления этой статьи. По его словам, компании готовы сами проводить контрольные закупки и привлекать к ответственности страховых агентов за незаконную торговлю диагностическими картами. "В Татарстане, Краснодаре, Башкортостане, Красноярске, Новосибирске, Тюмени компании готовы бороться за свой бизнес, но не все регионы настолько активны. В Москве и Санкт-Петербурге этим заниматься никто не будет. Пока государство не начнет проводить массовые контрольные закупки, в полной мере поправки не заработают", - сообщил Сухушин, отметив, что отрасли нужны "адекватные и четкие правила работы операторов, а также отстранение РСА от техосмотра".

Наконец, председатель совета директоров московской группы компаний "Техностайл" Раппа Ахъядов заявил, что продавцы диагностических карт под действие новой статьи УК не попадут, поскольку аккредитация нужна для проведения ТО, а оформление карты де-юре не является частью этой процедуры.