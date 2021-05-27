Toyota Corolla с водородным ДВС успешно прошла 24-часовую гонку

ROOKIE Racing / Twitter

Спортивный хэтчбек Toyota Corolla, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, работающим на сжиженном водороде, провел 24-часовую гонку Super Taikyu, став первым в истории подобным автомобилем, который справился с таким испытанием. Об этом пишет Nikkei .

Речь идет об автомобиле, представленном в конце апреля. В отличие от большинства современных водородных машин, в которых водородные топливные элементы используются в качестве источника энергии для электромоторов, экспериментальный хэтчбек оснащен 1,6-литровым трехцилиндровым ДВС от модели Toyota Yaris GR, который был доработан под сжиженный водород. За счет использования такого топлива машина является экологически чистой - незначительное количество CO2 выбрасывается в атмосферу в результате сгорания масла в двигателе, но сам водород сгорает без побочных продуктов.

Однако пока что водородный автомобиль не смог наравне конкурировать в гонке с бензиновыми машинами: за 24 часа хэтчбек заправлялся 35 раз, тогда как конкурентам потребовалось примерно 20 пит-стопов. При этом заправка водородом четырех специальных баков водородной машины занимала 6-7 минут, и по этому показателю автомобиль также проиграл конкурентам. Всего водородный автомобиль проехал 358 кругов по бывшей трассе Формулы-1 "Фудзи Спидвей", тогда как выигравший гонку Nissan GT-R NISMO GT3 проехал свыше 700 кругов, отмечает Asia Times .

3⃣5⃣8⃣ laps completed!



History has been made! ???? The hydrogen-powered ORC @ROOKIE_Racing_ Corolla H2 Concept has finished its first race. And outside of a problem with the electrical system during the night, the car ran without any major issues. #SuperTaikyu #S耐 #Fuji24h pic.twitter.com/T5Ir2bCDcv — geinou (@geinou) May 23, 2021

Несмотря на это в Toyota намерены продолжить работы над водородным ДВС и устранить имеющиеся недостатки технологии. В перспективе компания рассчитывает вывести такие двигатели на рынок и превратить экологически чистые водородные машины в конкурентов электромобилей.