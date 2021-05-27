В Москве установят 50 мощных зарядных станций для электромобилей

АГН "Москва" / Мобильный репортер

До конца текущего года в Москве появится как минимум 50 мощных зарядных станций, позволяющих зарядить батареи электромобиля примерно за 20 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы" и сейчас тестируем новый вид зарядных станций для электромобилей. Ее мощность будет 50 кВт - в несколько раз больше, чем сейчас. До конца года в городе появится не менее 50 таких станций. Мы установим их в местах, где пользоваться ими будет удобнее всего: у продуктовых магазинов и кафе, в центре и возле жилых домов", - говорится в сообщении. Отметим, что мощность фирменных зарядных станций компании Tesla сейчас достигает 250 кВт.

В дептрансе уточнили, что новые зарядные станции будут оборудованы разъемами европейского и американского типа. Забронировать зарядку электрокара на таких станциях можно будет через приложение "Московский транспорт".

Напомним, в 2020 году в России было продано в общей сложности 687 новых электромобилей, на 95% больше, чем годом ранее. Несмотря на почти двукратный рост продаж, электромобили заняли примерно 0,04% российского рынка новых машин. В середине мая рабочая группа при Минэкономики подготовила проект программы "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах", который предусматривает, что до 2030 года на развитие электротранспорта будет потрачено 418 млрд рублей, включая 153,5 млрд рублей из бюджета и внебюджетных фондов. План предусматривает, что в 2022 году доля электромобилей на российском авторынке должна составить 1,7% при общих продажах машин в 1,8 млн штук, а к 2030 году - 15% (при объеме авторынка в 2,5 млн штук). Общий парк электромобилей к 2030 году должен составить 1,5 млн штук.

В марте стало известно, что МЧС разработало проект нового свода правил (СП) с требованиями к пожарной безопасности на автостоянках. Среди прочего документ разрешает устанавливать зарядные станции для электромобилей на подземных парковках, тогда как в действующем СП 2013 года это прямо запрещено. "Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности", - сообщили тогда в МЧС, уточнив, что новый СП скоро будет утвержден, а в силу документ вступит в 2022 году.

Сейчас инспекторы МЧС могут вынести предписание о демонтаже зарядной станции на подземной стоянке. Если ее владелец не выполнит требование, ему грозит штраф. Законной альтернативой зарядным станциям являются трехфазные 380-вольтовые розетки общего назначения, к которым можно подключать электромобили. Такие розетки установлены на многих паркингах московских торговых центров, бизнес-центров и жилых комплексов.