Компания SberAutoTech (входит в экосистему "Сбера") показала прототип автономного электромобиля без места для водителя. Разработка получила название ФЛИП.

"В основе конструкции ФЛИП - электрическая платформа собственной разработки. В движение платформа приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Ноу-хау компании - компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. <...> Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород", - говорится в сообщении "Сбера".

ФЛИП имеет габариты небольшого легкового автомобиля (3,62 метра в длину и 1,95 метра в ширину), но вмещает 6 человек за счет увеличенного пространства в салоне и отсутствия органов управления и иных элементов, привычных для машин с двигателем внутреннего сгорания. Платформа, лежащая в основе ФЛИПа, обеспечивает гибкость компоновки: на ней можно разместить разные надстройки, включая грузовую или комбинированную.

Сбер представил такси будущего- беспилотный электромобиль собственной разработки-ФЛИП



В автомобиле реализована концепция новой мобильности:полностью автономное (пятый, макс., уровень) транспортное средство обеспечивает безопасное и комфортное перемещение исключительно пассажиров pic.twitter.com/SVnljTO3CF — Ученик Штирлица (@moments_Spring) May 27, 2021

"ФЛИП от SberAutoTech спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности: полностью подключенное, автономное и безопасное такси будущего будет привычно доступно через пользовательское приложение. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также комфортной коммуникацией с помощью виртуального ассистента "Салют". Свою поездку можно персонализировать, используя навыки и сервисы экосистемы и партнеров "Сбера", - добавили в компании, уточнив, что автопилот ФЛИПа, использующий при движении комплекс лидаров, радаров и камер, соответствует пятому (максимальному) уровню автономности.

Пока что SberAutoTech проводит испытания прототипа на закрытой территории. Ожидается, что беспилотник продемонстрируют участникам Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня.