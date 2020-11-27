Moscow-Live / Николай Будишевский В ГИБДД не исключили возможность использования беспилотников в качестве экзаменационных машин

Moscow-Live / Николай Будишевский

ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили в качестве машин для сдачи практической части экзамена на права. Об этом сообщил РИА "Новости" заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

"Вот экзаменационный автомобиль - с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы", - сказал Шеюхин, уточнив, что инспектор будет находиться в салоне.

По словам Шеюхина, для проведения экзамена системы беспилотника должны будут фиксировать нарушения ПДД. "Как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество - он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система", - отметил он.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на "площадку" и "город". Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки.

На днях глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что после вступления в силу новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание навыкам вождения экзаменуемого в реальной обстановке: на автострадах, развязках, перекрестках.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. [Они] непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", - сказал Черников.