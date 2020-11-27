Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Продажи электрокаров в России выросли втрое, но счет по-прежнему идет на десятки машин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В октябре 2020 года в России было продано 112 новых электромобилей. По сравнению с октябрем 2019 года (36 штук) продажи электрокаров на российском рынке выросли в 3,1 раза. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Продажи электромобилей в России растут уже четыре месяца подряд. Так, в июле рынок вырос на 17%, в августе - на 62%, а в сентябре - вчетверо. По итогам 10 месяцев 2020 года объем российского рынка новых электрокаров составил 455 экземпляров, увеличившись на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером продаж среди электрокаров в России остается кроссовер Audi e-tron. В октябре на российском рынке продали 33 такие машины. В число лидеров по продажам также вошли Tesla Model 3 (27 штук), Tesla Model X (23 штуки), Nissan Leaf (11 штук) и Tesla Model S (6 штук).

В обзоре также указано, что чуть меньше половины всех проданных в октябре электромобилей пришлось на Москву (42 штуки) и Санкт-Петербург (13 штук). В Краснодарском крае и Подмосковье было куплено по 6 новых электрокаров, в Приморском крае и Новосибирской области - по 5 штук.

Напомним, в начале сентября Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по парку электрокаров - Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) - заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.