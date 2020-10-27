MichaelVi / DepositPhotos Waymo и Daimler займутся созданием беспилотных грузовиков

MichaelVi / DepositPhotos

Компания Waymo (дочерняя компания холдинга Alphabet, владеющего Google), занимающаяся разработкой беспилотных автомобилей, и автоконцерн Daimler договорились о стратегическом партнерстве в сфере создания полностью беспилотных грузовиков.

Как пишет The Verge, в рамках анонсированного сотрудничества Daimler планирует внедрить беспилотные технологии Waymo в грузовики Freightliner Cascadia. Ранее обе компании работали над созданием беспилотных грузовиков, но теперь они намерены объединить свои усилия.

В Daimler уточнили, что компания разрабатывает специальное шасси с поддержкой беспилотных технологий. Эта разработка призвана установить отраслевой стандарт для таких систем. Результатом сотрудничества с Waymo должно стать создание грузовика с четвертым уровнем автономности. Такой уровень предполагает, что автомобиль или грузовик может ехать без водителя за рулем, но только при определенных условиях и по определенным дорогам.

Отметим, что Waymo ранее заключила похожие соглашения о сотрудничестве с альянсом Nissan-Renault, концерном Fiat Chrysler и компаниями Jaguar Land Rover и Volvo.

Напомним, в июне этого года компания BMW объявила о приостановке сотрудничества с Daimler в рамках совместного предприятия для разработок в сфере технологий для беспилотных машин. Тогда сообщалось, что в руководстве обеих компаний сочли, что сейчас не время для альянса в сфере беспилотников. Среди названных причин заморозки проекта упоминались высокие расходы на общую технологическую основу, а также текущее положение компаний и мировой экономики в целом.

Буквально через пару дней после приостановки этого сотрудничества Mercedes-Benz (входит в Daimler) и IT-компания Nvidia, занимающаяся выпуском видеокарт и разработками в области машинного обучения, договорились о совместной разработке компьютерной платформы нового поколения для автомобилей. Первые машины, оснащенные новой платформой, планируется выпустить в 2024 году.

В основе новой платформы будет лежать представленный в конце прошлого года процессор Nvidia для автомобилей под названием Orin, о котором пока известно немного. Также платформа получит поддержку системы автопилота Drive AGX, разработанной Nvidia. Предполагается, что платформа сможет поддерживать как частично, так и полностью автоматизированную езду. Также с ее помощью владельцы машин смогут получать и устанавливать обновления встроенного софта по воздуху, как это делают водители электрокаров Tesla.