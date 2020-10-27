blinow61 / DepositPhotos "АвтоВАЗ" отзывает свыше 90 тыс. машин Lada из-за угрозы возгорания

blinow61 / DepositPhotos

Компания "АвтоВАЗ" объявила об отзыве свыше 90 тыс. автомобилей Lada из-за потенциально опасного дефекта конструкции топливной системы.

"Отзыву подлежат 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов", - сообщается на сайте Росстандарта.

Как пишет журнал "За рулем", описанный дефект потенциально грозит возгоранием. Уже известен как минимум один такой случай.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, замена топливного шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте этого года в России отозвали 12 192 автомобиля Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus из-за дефекта в тормозной системе. В прошлом году "АвтоВАЗ" отзывал почти 33 тыс. автомобилей Lada Largus из-за потенциальных проблем с тормозной системой. Отзыву подлежали машины, реализованные с ноября 2017 года по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств стало возможное смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.