Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их средствами индивидуальной защиты за счет бюджета

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Профсоюз таксистов Москвы обратился к столичным властям с просьбой обеспечить водителей такси средствами индивидуальной защиты за счет городского бюджета. Об этом обращении таксистов в мэрию пишет газета "Коммерсант".

Напомним, на прошлой неделе московский департамент транспорта обвинил агрегаторы такси в отсутствии контроля за соблюдением водителями противоэпидемиологических мер. "6 из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса - установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси. Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси. Таким образом на заказ приезжают водители без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию. Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции", - говорилось в сообщении ведомства.

В обращении таксистов утверждается, что в день таксисту необходимы не менее трех масок и двух пар перчаток, салфетки для протирки элементов салона, а полная дезинфекция салона обходится примерно в 8 тыс. рублей в месяц. Таким образом, затраты таксиста на соблюдение мер противоэпидемиологической безопасности составляют 15-20% среднего месячного заработка. По словам главы профсоюза Николая Колодова, некоторые таксопарки и агрегаторы такси раздают водителям маски и перчатки бесплатно, но этого недостаточно.

"Сколько продлятся ограничения, никто не знает. Заработки таксистов уже начинают падать из-за сезонных факторов", - отметил Колодов, напомнив, что несоблюдение мер безопасности грозит таксистам штрафом от Роспотребнадзора в 15 тыс. рублей. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в ходе рейдов в Москве с 26 сентября по 7 октября инспекторы выписали 20 таких протоколов. В середине октября Роспотребнадзор предложил отключать от заказов таксистов, которые не соблюдают правила перевозок.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что водители могут получить средства индивидуальной защиты бесплатно в так называемых пунктах дезинфекции, где также можно обработать машины такси. Сейчас в Москве насчитывается 42 таких пункта, а по всей России - 150. "На закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции из-за COVID-19 и поддержку заболевших водителей компания выделила около 600 млн рублей", - добавили в компании.

"Ситуация с коронавирусом становится все тревожнее: средства защиты стоят недешево, а где-то их может не хватать. Еще в сентябре мы закупили маски и антисептики и распределили их по водительским офисам в 116 городах. Их можно получить бесплатно", - сообщили в сервисе "Везет", добавив, что компания начала ставить в некоторые маишины такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове приборы для обеззараживания воздуха. Ожидается, что в ноябре они появятся в такси еще 12 городов, включая Москву.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что ведомство обсудило вопросы обеспечения водителей средствами защиты с таксопарками. "Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров", - сообщили в пресс-службе дептранса, напомнив, что мэрия ежегодно выделяет свыше 200 млн рублей субсидий таксомоторным компаниям на погашение кредитных и лизинговых платежей.

В начале октября стало известно, что таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Участников рынка обяжут передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.