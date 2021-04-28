В Volkswagen назвали российские цены на хэтчбек Golf нового поколения

Volkswagen / YouTube

Российское представительство компании Volkswagen 28 апреля объявило цены на хэтчбек Golf восьмого поколения в России и открыло прием заказов на эту модель.

Ранее в компании сообщили , что хэтчбек будет доступен в России в комплектации Exclusive и версии GTI. Стоимость этих версий составит от 2,56 млн и от 3,09 млн рублей соответственно.

Golf Exclusive получит 150-сильный мотором, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, 17-дюймовые легкосплавные диски и матричными светодиодные фары. Покупателям Golf Exclusive также будет доступно многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом и водительское сидение ErgoActive, с электроприводом и функциями памяти и массажа. Список электронных систем автомобиля включает ассистента парковки, противоугонную систему, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон, интерфейс App-Connect, систему бесключевого доступа и поддержку беспроводной зарядки для смартфона.

Что же касается Golf GTI, то эта "заряженная" версия хэтчбека будет предлагаться в России с двигателем мощностью 245 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой коробкой DSG. В этой версии Golf получил выразительные спортивные элементы экстерьера и интерьера, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, черную обивку потолка салона и спортивные передние сидения.

Напомним, компания Volkswagen официально представила восьмое поколение модели Golf осенью 2019 года. Новый Golf слегка увеличился в размерах: он стал на 30 мм длиннее и на 15 мм шире предшественника. При этом высота автомобиля уменьшилась на 35 мм. Длина ширина и высота хэтчбека составляют 4824, 1800 и 1456 мм соответственно при сохранившейся колесной базе в 2636 мм. Внешний облик модели претерпел целый ряд изменений, но больше всего новый Golf отличается от предыдущего поколения передней светодиодной оптикой.

Салон нового Golf разительно отличается от салона хэтчбека седьмого поколения. В автомобиле оставили минимум физических кнопок и переключателей - управлять различными функциями можно при помощи сенсорного дисплея мультимедийной системы. Также машина получила цифровую приборную панель и регулируемую подсветку салона.