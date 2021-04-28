В МВД сообщили о задержании мошенников, торговавших поддельными "КамАЗами"

МВД МЕДИА / youtube.com

Сотрудники МВД задержали трех членов преступной группы, которая несколько лет занималась продажами поддельных грузовиков "КамАЗ" от имени официальных дилеров автозавода. Об этом сообщается на портале "МВД медиа" . В их отношении возбудили уголовное дело по факту хищения более 1 млрд рублей.

"Предварительно установлено, что с января 2014 года участники организованной группы, действуя от имени дилеров ПАО "КАМАЗ", совершали хищения денежных средств покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов. При этом машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации на территории России. В паспорта транспортных средств вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках. Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО "КАМАЗ", так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД не уточнили, сколько всего поддельных грузовиков смогли реализовать мошенники за последние семь лет.

В рамках расследования сотрудники МВД и Росгвардии провели более 50 обысков в жилых и офисных помещениях в пяти регионах России. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника и документы.

"Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - отметила Ирина Волк.