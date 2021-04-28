Продажи автомобилей Toyota обновили исторический рекорд

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Компания Toyota установила новый месячный рекорд продаж автомобилей под своим брендом по всему миру. Об этом говорится в квартальном отчете японского автопроизводителя.

В отчете указано, что в марте продажи автомобилей Toyota составили 982 912 штук. По сравнению с мартом 2020 года этот показатель вырос на 44,2% и стал рекордным. При этом рекорд установили и продажи за пределами Японии, которые выросли на 57,8% и составили 791 568 автомобилей. Объем производства машин Toyota в марте составил 843 393 штуки (+31,6%).

Что касается квартальных продаж, то они увеличились на 19,1% в годовом исчислении, до 2 460 124 экземпляров, что превысило первоначальные ожидания Toyota. В Японии автомобили марки разошлись в количестве 456 087 штук (+8,1%), а за рубежом продажи составили 2 004 037 штук (+22%). За тот же период автопроизводитель собрал 2 253 098 машин (+13,8%), пишет Motor.ru .

Напомним, в России в первом квартале продали 23 251 автомобиль Toyota, на 15% меньшем, чем в первом квартале 2020 года. Такие данные в начале апреля приводили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Мартовские продажи Toyota в России составили 10 278 машин (-18% к марту прошлого года). По итогам трех месяцев 2021 года японская компания заняла пятое место по объему продаж на российском рынке, уступив АвтоВАЗу, Kia, Hyundai и Renault.