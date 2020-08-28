Barcroft Cars / YouTube "Большой жук": энтузиасты из США собрали копию VW Beetle размером с Hummer

Barcroft Cars / YouTube

Американец Скотт Таппер и его отец собрали увеличенную версию семейного автомобиля Volkswagen Beetle ("Жук"). По своим размерам автомобиль, получивший имя Huge Bug ("Большой жук"), оказался сопоставим с внедорожником Hummer.

По словам Таппера, на создание реплики их сподвигло желание сделать Beetle более заметным и значимым на дороге. Изначально отец и сын хотели собрать автомобиль, который был бы в 1,5 раза больше стандартного "Жука", но такая машина не смогла бы ездить по обычным дорогам. В результате Тапперы увеличили размеры машины на 40%.

Сперва энтузиасты создали виртуальную модель Beetle, прогнав свой "Жук" 1959 года через 3D-сканнер. Затем они увеличили модель в 1,4 раза и приступили к изготовлению кузовных панелей. Базу для автомобиля позаимствовали у пикапа Dodge, а 5,7-литровый V8 - у универсала Dodge Magnum, пишет Motor.ru. Внешне получившийся автомобиль отличается от оригинального Beetle только размерами, а его салон также похож на салон обычного "Жука", но в нем есть ряд повышающих комфорт функций, включая электропривод стекол, и обогрев сидений.

Напомним, Volkswagen "Жук" первого поколения выпускался с 1938 по 2003 год, а всего с конвейера сошло свыше 21,5 млн "Жуков". Этому автомобилю принадлежит звание самого массового в истории, производившегося без пересмотра базовой конструкции. С 1998 по 2010 год компания производила модель New Beetle, которая заметно отличалась от оригинального "Жука". Третье поколение модели дебютировало в 2011 году. С 1996 года "Жуки" выпускались только в Мексике.

Перед снятием легендарной модели с производства в прошлом году Volkswagen выпустила около 6 тыс. автомобилей ограниченной серии Final Edition. Volkswagen Beetle Final Edition был доступен только с 2-литровым 176-сильным турбомотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для купе и кабриолета прощальной версии были предусмотрены два особых цвета кузова, эксклюзивная отделка салона, колесные диски в ретро-стиле и специальные шильдики. Последний выпущенный "Жук" отправился в музей.

В июле стало известно, что Volkswagen Beetle может вернуться на конвейер в виде электромобиля. Основанием для этого предположения служит тот факт, что компания Volkswagen подала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза заявку на регистрацию товарного знака e-Beetle.