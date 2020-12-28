28 декабря в Московской области открыли движение по 170-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Речь идет о полном открытии ЦКАД-4 протяженностью 96,8 км от Горьковского шоссе до М-4 "Дон". Также движение запускается по участкам ЦКАД-1 от М-4 "Дон" до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе, от Калужского шоссе до А-107 в районе Лисинцево и о 6-километровой перемычке от М-10 "Россия" до М-11 "Нева". Кроме того, движение открывается по бесплатному участку ЦКАД-5 протяженностью 41 км, который в основном проходит по реконструированной А-107, передает ТАСС.

"Мы открываем такой знаковый объект не только для московского региона, но для всей страны. ЦКАД в таком мегаполисе - это событие мирового масштаба. Чтобы построить такую дорогу, нужно пересечь огромное количество путепроводов, инженерных магистральных инфраструктур, учесть все населенные пункты, интересы жителей. Это был очень непростой проект, и сегодня в этом проекте из 336 км мы открывает 170 км - итого в результате сегодняшнего дня 310 км ЦКАДа уже в этом году поедет по основному ходу", - заявил Хуснуллин.

28 декабря откроем два участка, входящие в состав ЦКАД-1. Первый участок - от М-4 до съезда на А-107 вблизи М-2 "Крым", второй - от Калужского ш. до д. Лисинцево.

Технические характеристики дороги, разрешенная скорость и когда участок будет открыт полностью - в нашем видеоролике. pic.twitter.com/18QTh2BPTz — ГК "Автодор" (@avtodor) December 27, 2020

В свою очередь Вячеслав Петушенко сообщил, что до 11 января 2021 года проезд по отдельным участкам будет ЦКАД будет бесплатным. "Это новогодний подарок для жителей, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру проезд для легкового автомобиля будет стоить 2,5 рубля за километр, для грузовика - порядка 8 рублей за километр. Участки пятого пускового комплекса от М-9 до М-3 бесплатные, все остальные работают в платном режиме", - сказал глава "Автодора".

Напомним, по плану ЦКАД, которая строится с 2014 года, должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей. Однако во время работ по прокладке дороги рабочие столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в зоне строительства обнаружились неучтенные инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы.

В середине июня 2020 года сообщалось, что Счетная палата оценила строительство ЦКАД в 315,9 млрд рублей. Также аудиторы пришли к выводу, что на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд рублей.