ГИБДД начнет регулярно публиковать отчеты о результатах работы автошкол

Moscow-Live / Николай Будишевский

В ГИБДД подготовили проект постановления правительства о "показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих программы профессионального обучения". Это документ обязывает подразделения Госавтоинспекции публиковать ежеквартальные отчеты о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще (отдельно по теории и практике), а также число погибших и пострадавших в ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет.

Как пишет "Коммерсант" , сейчас подразделения ГИБДД публикуют такие отчеты, но несистемно и нерегулярно. Проект постановления должен решить эту проблему. Также его принятие позволит усилить контроль за деятельностью автошкол. Предполагается, что данные отчетов будут использовать при проведении проверок автошкол лицензирующими органами.

По мнению главы Ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Сальникова, такие данные пригодятся и будущим ученикам при выборе автошкол. При этом он отметил, что результаты теоретического экзамена оценивает компьютер, а практического - экзаменатор, и на последнюю оценку влияет не только уровень подготовки в автошколе, но и субъективность экзаменатора. Сальников считает необходимым отслеживать и работу экзаменаторов.

В свою очередь президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что предложенные критерии оценивания не являются объективными. Она напомнила, что сейчас для сдачи теории кандидаты в водители учат вопросы, не относящиеся напрямую к их категории. Так, будущий водитель трамвая учит правила посадки пассажиров с обочины в автомобиль, а водитель мопеда должен знать остаточную высоту протектора шин на легковой машине.

Шутылева также отметила, что установить связь между причиной ДТП и качеством подготовки в автошколе очень сложно. Большая часть нарушений, приводящих к авариям с тяжелыми последствиями, совершается сознательно. Человек прекрасно понимает, что нельзя превышать скорость, его этому учили, но все равно превышает, - заявила она, добавив, что контролирующим органам следует сделать так, чтобы недобросовестные автошколы не попадали на рынок.

По данным ГИБДД, с января по ноябрь 2020 года в России по вине водителей со стажем менее двух лет произошло более 7,9 тыс. ДТП, в которых погибли 693 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели сократились на 11,9% и 6,7% соответственно.