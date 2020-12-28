Кабмин продлит сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 28 декабря на совещании с вице-премьерами.

"Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года", - сказал Мишустин, напомнив, что действие этих программы "распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России", передает ТАСС.

"В бюджете на 2021 год предусмотрены средства банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов, всего более 12,5 млрд рублей", - добавил глава правительства. По словам Мишустина, благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще покупать автотранспорт.

Напомним, программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" были запущены для поддержания спроса на авторынке ранее. Также сейчас действует новая программа "Доступная аренда", которая призвана стимулировать развитие услуг каршеринга.

В рамках программ льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" банки с 2015 года предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В 2019 году по льготным программам было куплено 113,3 тыс. автомобилей. Сейчас получить скидку могут семьи как минимум с одним ребенком, сотрудники медучреждений, а также сдавшие старый автомобиль по схеме трейд-ин. Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, летом этого года была увеличена до 1,5 млн рублей.