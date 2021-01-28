Компания Tesla анонсировала обновленные версии седана Model S и кроссовера Model X. Электрокары получили ряд изменений и новые версии, а седан Model S пережил первый редизайн с момента выхода на рынок в 2012 году.

Как пишет The Verge , обновление облика Model S немного затронуло внешний облик, но в большей степени отразилось на салоне. Так, инженеры Tesla заменили руль на штурвал, а основной дисплей теперь расположен горизонтально, как в Model 3 и Model Y. Также в салоне появился дисплей для задних пассажиров.

Стоимость обновленной Tesla Model S, которая появится в продаже в марте, составит от 80 тыс. долларов за версию Long Range с двумя электромоторами мощностью 679 лошадиных сил и запасом хода в 663 километра. Также покупателям станут доступны версии Plaid и Plaid+ стоимостью 119 и 139 тыс. долларов соответственно. Tesla Model S Plaid получит три мотора общей мощностью 1034 лошадиные силы, которые обеспечат разгон с 0 97 километров в час менее чем за 2 секунды. Запас хода этой версии Model S составит 628 километров. Версия Plaid+ будет поставляться с батареей повышенной емкостью, которая обеспечит запас хода в 840 километров. По словам главы Tesla Илона Маска, при использовании подходящих покрышек Tesla Model S Plaid и Plaid+ смогут разгоняться до более чем 322 километров в час.

New Model S & Model X just launched



Details https://t.co/7Ol1BvJoj8 — Tesla (@Tesla) January 28, 2021

Одновременно с Model S обновился и кроссовер Model X, который практически не изменился внешне, но получил все тот же набор доработок салона, включая штурвал. 679-сильный Model X Long Range получил запас хода в 579 километров, а трехмоторная версия Model X Plaid мощностью 1034 силы сможет проезжать 547 километров и разгоняться до 97 километров в час за 2,5 секунды. Стоимость этих версий Model X составит 90 тыс. и 119 тыс. долларов соответственно, пишет Motor.ru . О модификации Plaid+ в Tesla пока не рассказали.

Обновленные электрокары Tesla также получили мультимедийную систему, работающую на базе процессора с производительностью 10 терафлопс. Она позволит владельцам машин играть в современные компьютерные игры, включая The Witcher 3 и Cyberpank 2077.