2020 год, несмотря на пандемию коронавируса и сопряженные с ней трудности, стал весьма успешным для компании Tesla.

Ранее стало известно, что производитель электромобилей смог выполнить амбициозный план по поставкам клиентам 500 тыс. автомобилей за год, а теперь компания Илона Маска представила финансовый отчет , в котором впервые зафиксировала прибыль по итогам года. До сих пор у компании случались прибыльные кварталы, но до сих по итогам каждого года в Tesla фиксировали убытки.

Из отчета следует, что выручка Tesla в 2020 году составила 31,5 млрд долларов, а прибыль - 721 млн долларов. На четвертый квартал пришлись 10,7 млрд долларов выручки и 270 млн долларов прибыли, пишет The Verge . При этом стоит отметить, что в четвертом квартале компания получила 401 млн долларов за счет продаж ZEV-кредитов другим автопроизводителям. Речь идет о средствах, которые компания получает от конкурентов, продающих машины с ДВС. Такие сделки позволяют автопроизводителям соответствовать требованиям некоторых штатов США и стран ЕС к экологичности машин.

В отчете Tesla не указан плановый показатель по поставкам электромобилей на 2021 год, но в компании отметили, что нынешние производственные мощности позволяют выпускать 1,05 млн электрокаров в год на заводах в США и Китае. Позднее Илон Маск сообщил, что компания рассчитывает нарастить производство примерно на 50% по сравнению с 2020 годом. Это значит, что Tesla может выпустить примерно 750 тыс. машин.