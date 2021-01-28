Toyota опередила Volkswagen в рейтинге крупнейших автопроизводителей

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По итогам 2020 года компания Toyota продала по всему миру почти 9,53 млн автомобилей, на 11,3% меньше, чем годом ранее, однако это падение продаж, вызванное пандемией коронавируса, не помешало японской компании отобрать у концерна Volkswagen звание крупнейшего автопроизводителя в мире, пишет "Коммерсант" .

Напомним, Toyota впервые стала крупнейшим по продажам в мире автопроизводителем в 2008 году, потеснив с первого места американский концерн General Motors, лидировавший на мировом рынке почти 70 лет. До 2018 года Toyota сохраняла лидерство (компания уступила GM только в 2011 году), но затем крупнейшим автоконцерном в мире стал Volkswagen. В 2020 году пандемия ударила по бизнесу Volkswagen сильнее, чем по бизнесу Toyota: продажи машин немецкого концерна упали на 15,2% (худший показатель за 10 лет) и составили 9,3 млн машин.

В основном на продажах Volkswagen отразилось резкое сокращение европейского авторынка - по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2020 году он рухнул сразу на 24%.

По мнению аналитика компании IHS Markit Есиаки Кавано, в 2021 году Volkswagen может вернуть себе звание крупнейшего автопроизводителя, но в перспективе до 2025 года позиции Toyota выглядят предпочтительней, поскольку из-за экономических последствий длительных локдаунов в Европе и сокращения дилерских сетей Volkswagen окажется в более уязвимом положении, чем Toyota.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%). В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.