Гиперкар SSC Tuatara повторно установил новый мировой рекорд скорости

Driven Plus / youtube.com

Гиперкар SSC Tuatara, разработанный американской компанией SSC North America установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей, побив рекорд гиперкара Koenigsegg Agera RS, установленный в 2017 году.

О достижении рекорда сообщалось в октябре прошлого года, когда гиперкар SSC Tuatara разогнался до 508,7 километра в час, но это достижение было поставлено под сомнение, и в компании признали, что при измерении скорости в том заезде была допущена ошибка. Следующая попытка побить рекорд оказалась неудачной, но теперь гиперкар подтвердил звание быстрейшего в мире.

В ходе заезда на испытательном полигоне Johnny Bohmer Proving Grounds во Флориде SSC Tuatara, за рулем которого находился владелец первого экземпляра гиперкара Ларри Кэплин, разогнался до 450,1 километра в час при движении в одну сторону и 460,4 километра в час - в другую. Среднее арифметическое, которое по правилам и засчитывается как рекорд, составило 455,3 километра в час, что немного превосходит рекорд в 447 километров в час, установленный в 2017 году, пишет Motor.ru .

Для фиксации скорости в этот раз использовалась высокоточная аппаратура компаний Racelogic, Life Racing, Garmin и международной ассоциации IMRA.

Гиперкар SSC Tuatara оснащается 5,9-литровым мотором V8 с двумя турбокомпрессорами. Максимальная мощность этого двигателя составляет 1774 лошадиные силы. Она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой CIMA. Разгону автомобиля также способствуют низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (0,279) и оптимальная аэродинамическая нагрузка на переднюю и заднюю оси (37:63).