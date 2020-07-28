Бывший гендиректор компании Renault Тьерри Боллоре с 10 сентября займет аналогичный пост в концерне Jaguar Land Rover. Об этом говорится в сообщении британского автопроизводителя.

На этом посту Боллоре сменит Ральфа Спета, который руководил компанией в течение 10 лет, передает Reuters. Шпет при этом станет вице-председателем правления компании без исполнительных полномочий, уточняет Motor.ru.

На новой должности Боллоре предстоит сделать концерн Jaguar Land Rover прибыльным после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Для меня большая честь возглавить эту фантастическую компанию в самое сложное время нашего поколения", - заявил Боллоре.

Thierry Bolloré announced as new Chief Executive Officer of Jaguar Land Rover.



Find out more: https://t.co/80l66TCoJC pic.twitter.com/uTSmt1uLTi— Jaguar Land Rover (@JLR_News) July 28, 2020

Напомним, Тьерри Боллоре был назначен на должность гендиректора Renault в январе прошлого года, а главой совета директоров компании стал Жан-Доминик Сенар. До этого Боллоре с ноября 2018 года временно занимал обе эти должности вместо арестованного в Японии Карлоса Гона.

В октябре прошлого года совет директоров Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту гендиректора компании. О причинах отставки Боллоре официально не сообщалось, но, по данным СМИ совет директоров компании не устроили плохие финансовые показатели Renault под руководством Боллоре: по итогам первой половины 2019 года прибыль компании сократилась вдвое. Также топ-менеджера подвергли критике за его методы управления. Сам Боллоре заявил, что считает свою отставку неожиданной и не видит своей вины.

В январе этого года совет директоров Renault решил с 1 июля назначить новым генеральным директором французского автопроизводителя Луку де Мео, который ранее возглавлял испанскую компанию Seat, входящую в концерн Volkswagen. Его заместителем стала Клотильда Дельбо, которая временно исполняла обязанности главы Renault после отставки Тьерри Боллоре.