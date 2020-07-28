Mercedes-Benz AG АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе

Mercedes-Benz AG

АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе.

"Отзыву подлежат 1 019 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса (тип 222), S-Класса купе/кабриолет (тип 217), реализованных в период с 2017 по 2019 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будут заменены обе заглушки двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Это не первый отзыв автомобилей Mercedes-Benz в России за последнее время. В июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше.