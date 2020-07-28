Компания Mitsubishi может покинуть европейский рынок

Японская компания Mitsubishi не будет выпускать новые модели в Европе в рамках новой бизнес-стратегии альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и собственного антикризисного плана. Вместо этого компания сосредоточится на рынке Юго-Восточной Азии, где Mitsubishi занимает почти 6,5% рынка, тогда как в Европе компания занимает лишь 1% рынка.

Как пишет издание Motor.ru, главная цель Mitsubishi - добиться стабильного роста с 2022 года за счет пересмотра географии, инвестиций в ключевые проекты и отказа от неприбыльной продукции.

План не предусматривает прекращение продаж нынешних моделей Mitsubishi в Европе, но в случае очередного ужесточения экологических норм японская компания будет вынуждена полностью уйти с европейского рынка, если ее автомобили не будут отвечать новым требованиям к уровню выбросов двигателей.

Напомним, альянс Renault - Nissan - Mitsubishi обнародовал новый план стратегического развития в конце мая. Он предполагает четкое разделение обязанностей и распределение рынков между участниками альянса вкупе с серьезным объединением ресурсов трех автопроизводителей.

В частности, компании договорились, что Nissan станет лидером в Китае, Северной Америке и Японии, Renault будет главенствовать в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi достанутся рынки стран Юго-Восточной Азии и Океании. Сейчас в каждом из этих регионов у компаний-лидеров есть пользующиеся спросом модели машин - альянс намерен делать ставку именно на эти модели, а "последователи" должны будут максимально подогнать свои будущие разработки к образцовой модели, начиная от платформы и заканчивая кузовом. Такой подход позволит на 40% сократить инвестиции в разработку новых моделей, а его внедрение приведет к тому, что около половины производимых автомобилей в рамках альянса к 2025 году станут "общими".

План также предусматривает разделение между компаниями сфер разработки новых технологий для их последующего внедрения другими участниками альянса. Например, Nissan сосредоточит усилия на создании технологий автономного вождения, разработке силовых установок для электромобилей и систем интернет-соединения автомобилей в Китае. Последнюю систему для других стран будет разрабатывать Renault на базе платформы Android. Кроме того, французская компания займется созданием электронной и электрической архитектуры автомобилей. Наконец, Mitsubishi будет разрабатывать гибридные двигатели для семейных автомобилей класса C и D.