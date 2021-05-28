Женевский международный автосалон, март 2019 года

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Организаторы Международного автосалона в Женеве, который был отменен в 2020-м и 2021 годах из-за пандемии коронавируса, намерены провести мотор-шоу в феврале 2022 года. Об этом сообщается на сайте автосалона.

Предполагается, что мероприятие пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года в выставочном центре Palexpo, а подать заявку на участие в мотор-шоу можно будет до середины июля текущего года. Раскрыть подробности о формате автосалона организаторы планируют позднее, но пока речь идет о том, что выставку смогут посетить все желающие. Глава оргкомитета Сандро Мескита выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом позволит провести мероприятие в запланированные даты.

We're gearing up for #GIMS2022!

We're excited to announce that exhibition registrations open today. Exhibitors have until mid-July to register for the event: 19 to 27 February 2022. Spread the word (and the tweets).



Register here ???? — GIMS Swiss (@GimsSwiss) May 27, 2021

Напомним, пандемия коронавируса стала причиной отмены или переноса на неопределенный срок целого ряда автосалонов, запланированных на 2020-й, а потом и на 2021 год. Первым крупным автосалоном с начала пандемии, который был проведен в классическом формате, стал Пекинский автосалон, который провели в апреле этого года.

За время пандемии автопроизводители массово перешли на формат онлайн-презентаций новых моделей автомобилей.