Премиальный бренд Genesis (принадлежит компании Hyundai) представил в России две новые модели. На официальной презентации публике показали первый кроссовер компании - GV80 и новое поколение седана G80.

"Первый кроссовер в линейке бренда - GV80 сможет значительно усилить позиции бренда за счет создания конкуренции в продолжающем набирать популярность сегменте SUV. Со вторым поколением бизнес-седана G80 началась история бренда Genesis в 2015 году, а представленное третье поколение модели как нельзя лучше демонстрирует эволюцию автомобилей бренда Genesis как в дизайне, так и в плане примененных технологий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Среднеразмерный седан G80 нового поколения предложат российским клиентам в пяти комплектациях. В гамму мотором автомобиля на нашем рынке вошла 2,5-литровая "турбочетверка" мощностью 249 лошадиных сил. Также машина может оснащаться наддувным 3,5-литровым V6, развивающем 379 лошадиных сил. В стандартное оснащение модели входят 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, система полного привода, десять подушек безопасности, мультимедийная система с 14,5-дюймовым экраном, камера заднего вида и светодиодная оптика, пишет РБК.

Компания Genesis представила в России седан G80 и кроссовер GV80 pic.twitter.com/UhxtnqUpmb— 12_white (@mikky_nn) October 28, 2020

Кроссовер GV80 также будет предложен в пяти различных комплектациях в пяти- и семиместном исполнении. Этот автомобиль будет доступен с теми же двигателями, что и G80, а также с 249-сильным турбодизельным двигателем.

Обе модели получили активный круиз-контроль с машинным обучением, систему дистанционной парковки, систему автоматического торможения при проезде перекрестков и систему уклонения от встречного и попутного транспорта. Также автомобили оснащены цифровой 12,3-дюймовой приборная 3D-панелью, подвеской с электронным управлением с функцией Road Preview. Кроме того, кроссовер GV80 предлагается с системой активного шумоподавления. В компании утверждают, что эта первый в мире автомобиль, получивший такую технологию.

В Genesis сообщили, что первые автомобили G80 и GV80 будут доступны в России эксклюзивно через сервис подписки Genesis Mobility. Продажа будет организована через платформу онлайн-продаж Online Sales и дилерскую сеть Genesis. Дата старта продаж и цены будут объявлены позднее.