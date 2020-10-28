"Московский паркинг" и судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Несмотря на внушительную стоимость автомобиля, водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы. Теперь со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только когда погасит всю сумму долга", - говорится в сообщении. Если долг не будет погашен, то приставы могут продать машину с аукциона.

В ведомстве призвали водителей вовремя оплачивать штрафы и напомнили, что проверить наличие штрафов можно в приложении "Парковки Москвы" и на сайте мэрии. При несвоевременной оплате трех штрафов власти приостановят действие парковочного разрешения, а у автовладельца также могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Отметим, это не первый подобный случай. Так, в феврале этого года у москвички, задолжавшей по штрафам за парковку более 350 тыс. рублей забрали автомобиль Lexus NX200.

В июле столичные инспекторы ДПС задержали и привлекли к ответственности женщину, за которой числилось более 1 тыс. штрафов за нарушения правил дорожного движения на 1 млн рублей.

"В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ней числятся 1 076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 млн рублей", - сообщили тогда в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.