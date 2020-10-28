felixtm / DepositPhotos У радиоведущей из Австралии угнали Tesla. Хозяйка электрокара удаленно поиздевалась над угонщиками, а затем их задержала полиция

felixtm / DepositPhotos

Радиоведущая из Канберры по имени Аннабель Бретт едва не лишилась своего электрокара Tesla Model 3, но продвинутые системы автомобиля и функция удаленного управления со смартфона владельца помешали угонщикам.

Как сообщает портал 9now, инцидент произошел на прошлой неделе. Утром на смартфон женщины пришло уведомление о сработавшей сигнализации. Она попросила друга проверить машину, и тот обнаружил, что автомобиль угнали.

После этого Бретт открыла приложение Tesla и увидела, что ее электрокар все еще находится недалеко от места, где был припаркован. После этого радиоведущая и ее знакомый вызвали полицию, а сами бросились в погоню за преступниками, отслеживая их маршрут через смартфон. При это хозяйка машины воспользовалась возможностью удаленного управления некоторыми функциями Tesla: она замедляла электромобиль, опускала и поднимала стекла и включала клаксон, выводя преступников из равновесия.

Женщина записала всю поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который угонщики перебрались, покинув Tesla. Бретт также рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже оставил в салоне водительское удостоверение. Кроме того, преступников засняли бортовые камеры Model 3. Бретт передала всю информацию полиции, которая задержала преступников, пишет TJ.

В комментарии для Daily Mail Бретт отметила, что угонщики, судя по всему, действовали по плану и готовились к преступлению. Так, оказавшись в машине, они отвязали от автомобиля смартфоны жениха и отца радиоведущей, которые были зарегистрированы в качестве ключей.

Это не первый случай, когда попытка угона Tesla выходит преступникам боком. Так, в мае владелец Tesla из США запер угонщика в салоне машины.