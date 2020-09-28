Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Правительство приняло новые правила учета ДТП. Некоторые аварии перестанут включать в статистику - это снизит общую аварийность

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство РФ приняло постановление о новых правилах учета ДТП, которое вступит в силу 1 января 2021 года. Обзор документа приводит газета "Коммерсант".

Из документа следует, что в официальную статистику аварий перестанут включать аварии на дорогах при "постановочных действиях" во время съемок фильмов или при проведении "театрализованных мероприятий", аварии на дорогах во время ЧС, падения пассажиров внутри движущегося наземного транспорта при условии, что водитель не нарушил ПДД, нет погибших или раненых иных участников движения, не повреждены другие машины, груз или сооружения. Также в статистику не попадут аварии, происшедшие из-за смерти водителя за рулем в результате инфаркта, инсульта, простудных, инфекционных и других заболеваний либо из-за острых отравлений и ДТП, связанные с попыткой полицейских и других должностных лиц принудительно остановить машину, в которой находился преступник.

Точных данных, о количестве всех фиксируемых сейчас ДТП таких видов нет, но известно, что в первой половине этого года в России произошло 1,76 тыс. ДТП (2,9%), связанных с падением пассажиров в наземном транспорте. Исключить такие аварии из-за отчетности еще в 2018 году поручил занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов. Как поясняет издание, такие инциденты включаются в сводки ГИБДД, если пострадавшие от падения пассажиры фиксируют травмы для получения страховых выплат. Травмпункты передают данные о таких случаях в ГИБДД. При этом, по словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Светланы Гусар, страховым случаем является не ДТП, а факт причинения вреда при перевозке, поэтому на возмещении вреда пассажирам изменения не отразятся.

"Для получения выплаты в страховую компанию необязательно предоставлять документы из ГИБДД, достаточно документа от перевозчика, подтверждающего, что вред пассажиру был причинен при перевозке. С 1 января возникнет риск, что пострадавшие могут столкнуться с отказом перевозчика в оформлении такого документа", - отметила Гусар.

В свою очередь координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что новое постановление может защитить водителей от злоупотреблений властей. Так, сейчас ДТП считается авария, произошедшая из-за смерти водителя за рулем, а если за год на участке длинной в 200 метров произойдет пять и более разных аварий, то он будет признан "местом концентрации ДТП". На таких участках власти регионов ставят новые камеры и дорожные знаки. "Некорректная статистика ведет к некорректным решениям, а страдает водитель. Новые правила подобные случаи минимизируют", - заявил Шкуматов.

По мнению эксперта по безопасности движения Катерины Соловьевой, изменение правил учета ДТП позволит властям обеспечить достижение целевых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) в 2024 году. Речь идет о снижении количества очагов аварийности вдвое по сравнению с 2017 годом. "Иным способом, кроме как рихтованием учета статистики, снизить аварийность до целевых значений, на мой взгляд, невозможно. По крайней мере, конкретно с тем арсеналом инструментов и той политикой, которую сегодня проводят органы власти", - отметила Соловьева.