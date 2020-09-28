Участники рынка направили в МВД ряд замечаний к обнародованному ранее проекту регламента сдачи экзаменов на права по новым правилам. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на "площадку" и "город". Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки. Подготовленный ГИБДД проект регламента детализирует процедуры проведения экзамена.

Претензии к новому регламенту в основном связаны с отсутствием в нем четких инструкций и параметров упражнений для водителей, которые прописаны в действующем регламенте. Так, в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) не понимают, как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра "постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов" (как и чем измерять угол?) или разворот "в ограниченном пространстве" при движении задним ходом (какое пространство является ограниченным?).

В Федерации автошкол Татарстана отметили, что в упражнении "остановка и начало движения на подъеме и на спуске" не указана величина отката, тогда как сейчас для контроля отката экзаменатор ставит стойку в 30 см позади машины. В Союзе автошкол Москвы заявили, что в описании упражнения "постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом" не указано, идет ли речь о парковке машины к незанятой обочине или между двумя автомобилями.

У участников рынка также возникли претензии к регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы. Так,в Национальном союзе ассоциаций автошкол (НСАА) обратили внимание на положение, согласно которому наезд на бордюр или препятствие считается грубой ошибкой. Из этого пункта неясно, будет ли считаться нарушением выезд за пределы проезжей части или обочины при отсутствии бордюра. Также в НСАА указали на необходимость установить порог в 5 км/ч при фиксации ошибки "превышение установленной скорости движения. Наконец в НСАА назвали излишним пункт о штрафе за "резкий старт (рывок, пробуксовка) при начале движения".

В Союзе автошкол Москвы также отметили, что регламент позволяет принимать часть экзамена на площадке. "Кандидаты в водители будут попадать в неравные условия. В одном случае они будут выполнять экзаменационные упражнения в привычных условиях закрытой площадки, с четко обозначенными размерами и границами, в другом же случае - в реальной дорожной обстановке, где размеры и границы для выполнения упражнений могут сильно отличаться либо вообще отсутствовать", - считают в организации.

В МААШ полагают, что принимать регламент в текущем виде невозможно. В Союзе автошкол Москвы потребовали доработать документ, "оставив как можно меньше пространства для злоупотреблений субъективным мнением экзаменатора".

По данным "Коммерсанта", в ГИБДД изучают замечания и предложения автошкол. По итогам их рассмотрения ведомство подготовит обновленную версию регламента с таблицей учтенных и неучтенных поправок.