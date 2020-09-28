serega1104 / DepositPhotos "АвтоВАЗ" в пятый раз за год повысит цены на все модели Lada

serega1104 / DepositPhotos

Компания АвтоВАЗ планирует с 1 октября 2020 года повысить цены на весь модельный ряд Lada. Об этом пишет "Российская газета".

По данным издания, в среднем цены на автомобили Lada вырастут на 2-3%. Так, стоимость базовой версии седана Lada Granta вырастет с нынешних 470,9 тыс. до 483,9 тыс. рублей. В случае седана Lada Vesta S цена вырастет с 653,9 тыс. до 667,9 тыс. рублей, а базовая Lada Xray подорожает с 641,9 тыс. до 653,9 тыс. рублей. Lada Largus подорожает с 635,9 тыс. до 645,9 тыс. рублей, Lada 4x4 с 572,9 тыс. до 581,9 тыс. рублей, а Lada Niva - с 726 тыс. до 738 тыс. рублей.

Официальная причина повышения цен не раскрывается. Опрошенные журналистами дилеры связала рост цен с повышением спроса на машины "АвтоВАЗа".

Отметим, что это повышение цен станет пятым для компании в 2020 году. Ранее "АвтоВАЗ" пересматривал прайс-листы в январе, апреле, мае и июле. Средняя по модельному ряду Lada прибавка цены за 2020 год составила 38,6 тыс. рублей без учета грядущих октябрьских изменений, пишет Motor.ru.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по август 2020 года в России продали 192,4 тыс. новых автомобилей Lada. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель сократился на 18%. При этом Lada Granta стала самой продаваемой моделью в России в январе-августе. Реализация автомобилей этого семейства составила 71 922 единицы, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В августе на "АвтоВАЗе" сообщили об отмене июньского приказа о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Такое решение в компании объяснили обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга, ростом корпоративных продаж, а также начавшимся восстановлением спроса на автомобильном рынке.