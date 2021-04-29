Японская компания Toyota провела на бывшей трассе Формулы-1 "Фудзи Спидвей", расположенной у подножья горы Фудзияма в префектуре Сидзуока, презентацию нового гоночного автомобиля на базе хэтчбека Corolla. Главной особенностью автомобиля стал двигатель внутреннего сгорания, работающий не на бензине или дизельном топливе, а на сжиженном водороде.
Ряд автопроизводителей разрабатывает и выпускает автомобили на водороде, но речь обычно идет о машинах, в которых водородные топливные элементы используются в качестве источника энергии для электромоторов. Экспериментальный автомобиль Toyota более близок к традиционным машинам с ДВС, но в Toyota подчеркивают, что машина является экологически чистой - незначительное количество CO2 выбрасывается в атмосферу в результате сгорания масла в двигателе, но сам водород сгорает без побочных продуктов, пишет РБК.
Судя по небольшому видеоролику, звук работающего водородного двигателя похож на звук обычного ДВС. Пилот автомобиля Хироаки Исиура также отметил, что машина, по его ощущениям, не отличается от обычного гоночного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Напомним, водород также рассматривают в качестве замены природного газа в быту. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что почти 300 жилых домов в шотландском округе Файф переведут с природного газа на водород, который будет использоваться для обогрева и приготовления пищи. Это первый в мире эксперимент такого рода. В рамках этого проекта, целью которого является изучение возможности отказа от природного газа, в домах будут установлены водородные бойлеры и кухонные плиты. Ожидается, что эксперимент продлится более четырех лет - участвующие в нем дома бесплатно переведут на водород к концу 2022 года, а в случае успеха первой фазы к эксперименту могут присоединиться еще до 1 тыс. домов.