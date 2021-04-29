Toyota показала гоночную Corolla с водородным ДВС

Toyota Times Global / YouTube

Японская компания Toyota провела на бывшей трассе Формулы-1 "Фудзи Спидвей", расположенной у подножья горы Фудзияма в префектуре Сидзуока, презентацию нового гоночного автомобиля на базе хэтчбека Corolla. Главной особенностью автомобиля стал двигатель внутреннего сгорания, работающий не на бензине или дизельном топливе, а на сжиженном водороде.

Ряд автопроизводителей разрабатывает и выпускает автомобили на водороде, но речь обычно идет о машинах, в которых водородные топливные элементы используются в качестве источника энергии для электромоторов. Экспериментальный автомобиль Toyota более близок к традиционным машинам с ДВС, но в Toyota подчеркивают, что машина является экологически чистой - незначительное количество CO2 выбрасывается в атмосферу в результате сгорания масла в двигателе, но сам водород сгорает без побочных продуктов, пишет РБК .

Судя по небольшому видеоролику, звук работающего водородного двигателя похож на звук обычного ДВС. Пилот автомобиля Хироаки Исиура также отметил, что машина, по его ощущениям, не отличается от обычного гоночного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.