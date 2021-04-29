Компания Honda официально представила седан Civic 11-го поколения, который заметно изменился по сравнению с предыдущим поколением популярной модели. Презентация новинки прошла на YouTube-канале Honda.

Внешне автомобиль почти не отличается от одноименного прототипа, который был представлен в прошлом году. Civic 11-го поколения получил сдержанный облик с классическими пропорциями кузова, горизонтально расположенную оптику и двойную решетку радиатора, пишет РБК .

Линейка двигателей Civic осталась прежней. Она включает 2,0-литровый "атмосферник" мощностью 160 лошадиных сил и 1,5-литровую "турбочетверки" мощностью 182 лошадиные силы с системой изменения фаз VTEC на впуске и на выпуске. Оба мотора работают в паре с клиноцепным вариатором с гидротрансформатором, электрическим насосом и функцией Step-Shift, имитирующей физические переключения передач при резких ускорениях, пишет Motor.ru .

В переработанном салоне Civic внимание на себя обращает длинная линия вдоль передней консоли с интегрированными в нее воздуховодами климатической системы. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается 7-дюймовой цифровой панелью приборов с аналоговым спидометром, либо 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью. Диагональ сенсорного дисплея мультимедийной системы составляет 7 или 9 дюймов.

Новый автомобиль получил передовые подушки безопасности. Они имеют трехсекционную форму и при аварии обхватывают голову водителя или пассажира. Седан также получил комплекс систем Honda Sensing, работающих на основе фронтальной камеры и восьми эхолокаторов. Этот комплекс включает адаптивный круиз-контроль, функцию предотвращения столкновений, ассистента движения в пробках и систему контроля полосы.

Седан Civic нового поколения выйдет на рынок США к лету этого года. Затем в продаже появятся хэтчбек, версия Civic Si и "заряженный" Civic Type R. Стоимость этой модели на американском рынке будет объявлена позднее.