На российском рынке образовался дефицит грузовиков и легких коммерческих автомобилей (LCV). Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на автопроизводителей и импортеров, автомобили законтрактованы на несколько месяцев вперед.

Представитель "АвтоВАЗа" сообщил, что на складах просто нет свободных машин корпоративного сегмента. Такие автомобили выпускаются под твердые контракты с клиентами, и их производство загружено на два месяца вперед. В дефиците из-за высокого спроса прежде всего оказались коммерческие версии Lada Largus.

У производителя грузовиков Isuzu шасси законтрактованы на несколько месяцев вперед. Об этом сообщил гендиректор компании Фабрис Горлье, отметив, что наибольшим спросом пользуются малотоннажные и среднетоннажные шасси. В компании "Соллерс" заявили об устойчивом спросе на модельный ряд LCV "УАЗа" и на фургоны Ford Transit. "Многие бизнесы возобновили закупки после перерыва, обусловленного пандемией", - отметили в компании, добавив, что продажи Ford Transit с начала года выросли на 62%.

Дефицит коммерческих автомобилей "ГАЗа" возможен по отдельным модификациям "в связи со сложностями в обеспечении ритмичности поставок комплектующих из-за санкций". Представитель регионального дилера отметил дефицит некоторых моделей, связав сокращение предложения с переходным периодом из-за обновления модельного ряда - в мае "ГАЗ" планирует запустить в серийное производство "Газель NN". Дилер компании полагает, что удовлетворить спрос удастся только через три-пять месяцев.

В компании Volvo Trucks заявили о полном портфеле заказов завода в Калуге на ближайшие месяцы. "Это связано как с отложенным спросом, так и с переходом на производство нового модельного ряда. Наибольшим спросом пользуются седельные тягачи для магистральных и региональных перевозок, но растут заказы и на технику строительного назначения", - отметили в компании.

У компании Scania законтрактована большая часть поставок в 2021 году. В компании уточнили, что рост спроса наблюдается почти во всех сегментах, но чаще всего клиентам требуются самосвалы, техника для коммунальной и лесозаготовительной отраслей. "КамАЗ" принимает заказы на сентябрь. Рост активности покупателей в компании связали с отложенным спросом, господдержкой и проблемами с поставками у зарубежных игроков.

По словам директора по закупкам транспортных услуг FM Logistic в РФ Эдуарда Миронова, срок ожидания машин вырос из-за мирового дефицита микрочипов, который заметно повлиял на весь автопром. "Безусловно, одну-две единицы получить в течение двух-трех месяцев возможно, но срок ожидания больших партий тягачей европейских производителей составляет от четырех месяцев", - сказал Миронов.

В свою очередь аналитик Владимир Беспалов из компании "ВТБ Капитал" отметил, что покупатели LCV и грузовиков осознали нехватку машин и начинают планировать заказы заранее. Каникулы, на которые автозаводы уйдут на майские праздники, Беспалов назвал "не очень логичными", но признал, что приостановка производства может смягчить дисбаланс нехватки комплектующих.