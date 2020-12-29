Столичные власти продлят разрешения на бесплатную парковку для врачей в 2021 году

В 2021 году платные парковки в Москве останутся бесплатными для медперсонала и врачей, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"После Нового года медики и волонтеры по-прежнему смогут бесплатно парковаться на улицах города - по решению Мэра в таком режиме паркинг проработает для них вплоть до окончания режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
"Ничего продлевать и переоформлять тоже не нужно - продление на 2021 год будет автоматическое. Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом", - отметил вице-мэр Максим Ликсутов.
Что же касается остальных водителей, то в новогодние праздники (с 1 по 9 января включительно) парковка в Москве будет бесплатной для всех. В эти дни можно будет свободно оставлять машины на платных парковочных местах. Исключение составят парковки, расположенные за шлагбаумами.
Напомним, городские власти приняли решение сделать бесплатной парковку для медиков в апреле этого года, когда в Москве начали действовать ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Многие политики и общественные деятели выступали за полную отмену платных парковок из-за эпидемии, но в мэрии к их аргументам не прислушались.