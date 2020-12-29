В 2020 году в России было объявлено 146 отзывов автомобилей различных брендов, которые затронули 647 561 автомобиль. Об этом сообщается на сайте Росстандарта, который является органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей.

По сравнению с 2019 годом количество отзывных кампаний немного выросло, а отозванных машин - снизилось. Так, в прошлом году в России в рамках 139 кампаний отозвали около 650 тыс. автомобилей. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало свыше 4 млн транспортных средств.

"Любое нарушение - конструктивное или технологическое - является значимым фактором, который в процессе эксплуатации техники может нанести вред жизни и здоровью граждан. Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний Росстандарта в рамках госнадзора. Так, в 2020 году по предписаниям Росстандарта согласовано 7 программ с общим количеством отозванных транспортных средств 1 404 ед. Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей", - отметили в Росстандарте, напомнив, что отзывные программы не имеют срока давности.

В ведомстве добавили, что под отзыв подпадают как бюджетные, так и премиальные автомобили, а порой дефекты обнаруживаются в только что сошедших с конвейера машинах.

Чаще всего в 2020 году в России отзывали автомобили Mercedes-Benz (более 40 раз), но лидером по количеству отозванных машин стала компания Toyota (239 тыс. автомобилей). Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в этом году четырежды объявлял отзыве машин - всего было отозвано около 104 тыс. автомобилей Lada.