Американский автоконцерн General Motors объявил о намерении полностью отказаться от производства бензиновых и дизельных машин всех типов к 2035 году. Об этом сообщается на сайте GM.

В сообщении говорится, что уже к концу 2025 года 40% модельного ряда GM будут составлять полностью электрические автомобили. В течение следующих пяти лет концерн намерен инвестировать в развитие электрических и беспилотных машин 27 млрд долларов, на 7 млрд больше, чем планировалось ранее. Также компания продолжит работать над снижением уровня выбросов выпускаемых машин с двигателями внутреннего сгорания.

Реализация этих планов, а также перевод заводов GM на энергию из возобновляемых источников должны позволить концерну стать углеродного-нейтральным к 2040 году. Это означает, что выбросы углекислого газа автомобилями и предприятиями GM будут сведены к нулю.

Напомним, ранее похожие обязательства взяли на себя и другие автопроизводители. Так, компания Ford в июне 2020 года пообещала свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением о климате. Для достижения этой цели компания намерена сосредоточиться на ликвидации выбросов углекислого газа (CO2) автомобилями Ford, заводами, на которых они выпускаются, а также фабриками по производству комплектующих для машин Ford.

В декабре прошлого года семь крупнейших в Европе производителей грузовых машин договорились прекратить выпуск и продажи грузовиков с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году, на 10 лет раньше, чем планировалось. К соглашению присоединились компании Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford. Участники альянса обязались отказаться от традиционных машин с ДВС и сосредоточиться на создании электрогрузовиков с водородными элементами и батареями, а также на разработке экологически чистого топлива.