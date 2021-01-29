В 2020 году в России было продано в общей сложности 687 новых электромобилей, на 95% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство "Автостат" . Несмотря на почти двукратный рост продаж, электромобили заняли примерно 0,04% российского рынка новых машин.

Лидером по объему продаж среди электромобилей в России стал Nissan Leaf (144 автомобиля). Далее идут электрокроссовер Audi E-Tron, продающийся в России с июля прошлого года (134 автомобиля), Tesla Model 3 (110 автомобилей), Porsche Taycan (91 автомобиль), Tesla Model X (81 автомобиль), Jaguar I-Pace (72 автомобиля) Tesla Model S (25 автомобилей), Hyundai Ioniq (7 автомобилей), Hyundai Kona (5 автомобилей), Tesla Model Y (5 автомобилей), JAC iEV7S (3 авмтомобиля), Mercedes-Benz EQC (3 автомобиля), Peugeot Ion (3 автомобиля), Renault Twizy (3 автомобиля), Chevrolet Bolt (1 автомобиль). 240 электрокаров было продано в Москве, 69 - в Санкт-Петербурге и 36 - в Краснодарском крае.

Росту продаж электрокаров в России поспособствовало расширение ассортимента. Так, в 2019 году на рынке продавалось всего 8 моделей электромобилей, а в 2020 году этот показатель вырос до 15 моделей. В этом году также ожидается появление на рынке новых электромобилей.

Напомним, в начале сентября прошлого года Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие зарядных станций и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по электропарку - Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) - заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.