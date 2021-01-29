В 2020 году российский авторынок покинуло рекордное количество моделей

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Ассортимент российского рынка легковых автомобилей продолжает сокращаться: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году с отечественного рынка ушли 45 моделей. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2014 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные агентства "Автостат" .

Если в 2014 году на рынке были представлены 442 модели, то к концу 2020 года этот показатель сократился до 309 моделей. 207 из них приходятся на европейские (151) и японские (56) бренды. При этом, по словам управляющего директора и старшего партнера, председателя "BCG Россия и СНГ" Владислава Бутенко, рынок делят несколько альянсов: Renault-Nissan, Volkswagen Group, Hyundai и Kia. В 2009 году 38% продаж приходилось на бренды, не входящие в эти группы, а в 2020 году доля других моделей упала примерно до 16%. 40% продаж машин в России сейчас приходится на автомобили Lada и Kia.

Многие автопроизводители в настоящее время идут по пути унификации модельных рядов. Как пояснил Бутенко, компании сокращают число платформ, увеличивая при этом число моделей на каждой из них. В сложных экономических условиях концерны снижают и инвестиции в обновление существующих моделей. Однако российский рынок, по мнению партнера и руководителя группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности "Делойт" в СНГ Татьяна Кофановой, находится в худшем положении по сравнению с рынками других стран. Среди прочего это связано с менее строгими требованиями к автомобилям и небольшими размерами отечественного рынка. Кроме того, в России непопулярны электрокары и пикапы, тогда как предложение на рынках других стран растет за счет этих сегментов, отметил эксперт Auto-Dealer-СПб Денис Гаврилов.

В свою очередь гендиректор ГК "Автоспеццентр" Денис Петрунин отметил, что в массовом сегменте автопроизводителям в России невыгодно выпускать модели, объем продаж которых составляет менее 5 тыс. штук в год, а для поддержания рентабельности нужно продавать от 16 тыс. машин в год. "Число моделей, которые находятся в диапазоне продаж от 5 тыс. до 16 тыс. штук, сокращается. Однако я не вижу в этом проблемы: на российском рынке представлено много брендов, и их модельные линейки удовлетворяют спрос в массовом сегменте", - заявил Петрунин.

По мнению исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, ассортимент российского авторынка сокращается в основном за счет среднего ценового сегмента. Удалов связывает это с резким уменьшением доходов населения и сужением среднего класса. Он добавил, что после кризиса 2014-2015 годов средний ценовой сегмент так и не восстановился.

Автопроизводители, включая тех, кто выпускает машины в России, называют главными проблемами рынка снижение рубля и повышение так называемого утилизационного сбора, который был призван стимулировать локализацию производства машин в России, но стагнация рынка и быстро меняющееся регулирование на практике делают этот процесс крайне сложным.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%). В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.